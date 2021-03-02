Виктор Ляшко привился против коронавируса вакциной Covishield
Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко публично вакцинировался против коронавируса. Процесс прививки транслировали в прямом эфире.
Источник:24 канал
В прямом эфире одного из телеканалов Виктор Ляшко привился против коронавируса вакциной, которую разработали ученые Оксфордского университета и компания AstraZeneca. Он заявил, что делает это для того, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.
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Главный санврач вакцинировался в больнице Кагарлыка Киевской области.
Виктор Ляшко
"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна".
Вакцинация представителей власти в Украине: кто еще получил прививку
- Первым украинским чиновником, который вакцинировался против коронавируса, стал глава Минздрава Максим Степанов. Министр получил первую дозу препарата Covishield 1 марта.
- 2 марта первую дозу этой же вакцины ввели президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Что известно о вакцине Covishield
Источник: Serum Institute of India
- Препарат разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca. Ее отпускают на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин.
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.
- Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины. Эффективность против тяжелых случаев болезни составляет около 100%.
- Недавно исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет.
- Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений пока выше, чем у Pfizer – 94% против 85% соответственно.
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