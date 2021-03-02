Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко публично вакцинировался против коронавируса. Процесс прививки транслировали в прямом эфире.

В прямом эфире одного из телеканалов Виктор Ляшко привился против коронавируса вакциной, которую разработали ученые Оксфордского университета и компания AstraZeneca. Он заявил, что делает это для того, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

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Главный санврач вакцинировался в больнице Кагарлыка Киевской области.

Виктор Ляшко "Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна".

Вакцинация представителей власти в Украине: кто еще получил прививку

Первым украинским чиновником, который вакцинировался против коронавируса, стал глава Минздрава Максим Степанов. Министр получил первую дозу препарата Covishield 1 марта.

2 марта первую дозу этой же вакцины ввели президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Что известно о вакцине Covishield

Источник: Serum Institute of India