Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом буде оголошено новий конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради держпідприємства.

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Прозорість = ефективність. Підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров'я від 6 жовтня 2020 №2268, від 7 жовтня 2020 №2272 та від 30 квітня 2021 №848. Ці накази стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП "Медзакупівлі Україна",

– заявив міністр.

Він додав, що також триває робота над наказом, який має чітко сформулювати порядок взаємодії МОЗ і ДП "Медзакупівлі України", забезпечивши незалежність оператора.

"Саме це дозволить ДП «Медзакупівлі» повноцінно реалізувати свій потенціал закупівельного агенства для потреб охорони здоров'я та українців", – зазначив Віктор Ляшко.

Що відомо про конфлікт Степанова і глави "Медичні закупівлі України"

Джерело: МОЗ України

1 травня ексочільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ про призначення до наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України" Антона Кульчинського, Миколи Романьока, Олексія Мечинського, Олексія Сакуна і Олени Філинюк.

Степанов планував наділити наглядову раду "Медзакупівель" повноваженнями ухвалювати рішення про звільнення і призначення керівника держпідприємства, узгоджувати всі медичні закупівлі та фінансові документи підприємства.

Ляшко публічно декларував бажання знайти спільну мову з Арсеном Жумаділовим

У першому інтерв'ю після призначення Віктор Ляшко розповів про зустріч із главою ДП "Медичні закупівлі України" Арсеном Жумаділовим.

"Ми з ним зустрілися, проговорили всі аспекти співпраці. На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами має доводити, що він відповідає посаді, яку обіймає. Жодні дружні стосунки або щось інше не стане перешкодою прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками", – сказав Ляшко.