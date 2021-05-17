Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду Украины представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, которого парламент назначил главой Минздрава в марте 2020 года. Степанова уволили 18 мая.

Читайте также Почему решили "убрать" Степанова

Ляшко о приоритетах в работе

Приоритетом номер является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Однако эта пандемия не завершилась и она – не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность граждан станет приоритетом нашей работы,

– очертил свои задачи в выступлении с трибуны парламента Ляшко.

Ляшко пообещал к осени разработать новую систему реагирования на пандемии. А до конца 2021 года, по словам преемника Степанова, все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19. Также Ляшко отметил необходимость собственного производства иммунобиологических препаратов и расширении программы "Доступные лекарства".

Интересно! Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что утром 20 мая на встречу с тогда еще кандидатом в министры Виктором Ляшко пришли не более 35 депутатов фракции из 244. На этой встрече Ляшко отметил, что не имеет пока доступа ко всем контрактам с поставщиками вакцин, ведь Степанов не давал ему этой информации. Однако он обещал с этим разобраться в случае назначения.

Как происходило назначение Ляшко

Верховная Рада Украины ранее сообщила, что проведет внеочередное заседание по кадровым изменениям в Кабинете министров 18 – 21 мая. Спикер парламента Дмитрий Разумков, напомнил о представлении премьер-министра Дениса Шмыгаля в отношении министра здравоохранения Максима Степанова.

Перед официальным решением председатель правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что, вероятнее всего, должность министра здравоохранения после увольнения Максима Степанова займет его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко", – заявил Арахамия 14 мая.

Что ответил Виктор Ляшко на вопрос, делали ли ему предложение возглавить Минздрав

Перед решением Виктор Ляшко не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он может заменить на посту министра здравоохранения Максима Степанова.

Я на посту замминистра уже при третьем министре и каждый раз при смене... кто-то кому-то что-то предлагает и обсуждают... некорректно с моей стороны коммуницировать такие вещи,

– сказал главный санитарный врач.

К слову, после завершения эпидемии Ляшко планирует строить централизованную систему общественного здоровья. Ранее мужчина заявил, что возрождение Госсанэпидслужбы в предыдущей форме не поддерживал, но с учетом эпидемии, говорит, "некоторые вещи надо восстанавливать".

В интервью "Украинской правде" Виктор Ляшко заявил, что "Плох тот солдат, который не хочет стать генералом", комментируя вопрос, видит ли себя министром здравоохранения.

Доверие украинцев к Виктору Ляшко

Добавим, что год назад, в апреле 2020 года, группа Рейтинг провела соцопрос, доверяют ли украинцы руководителям медицинской отрасли.

Тогда стало известно, что Виктор Ляшко пользуется доверием 41% опрошенных украинцев. Это самый высокий показатель доверия граждан среди действующих и бывших руководителей медицинской отрасли.

Соцопрос украинцев / Скриншот / Апрель 2020 года

Кто такой Виктор Ляшко: биография

Виктор Ляшко до решения ВР о назначении его главой Минздрава работал заместителем министра здравоохранения и главным санврачом страны. На этом посту он работает с самого начала пандемии коронавируса. Также в 2020 году он получил почетное звание "Заслуженный врач Украины".

Виктор Ляшко получил медицинское образование в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца в 2003 году. Впоследствии получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.

Он работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, был директором Госсанэпидслужбы Украины. С 2014-го по февраль 2018 года Виктор Ляшко возглавлял общественную организацию "Инфекционный контроль в Украине".

С 2015 года по февраль 2018-го Виктор был консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".

С февраля 2018 года по июль 2019-го работал в должности первого заместителя генерального директора "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины.

Виктор Ляшко на должности главного санитарного врача

В феврале 2020 года СНБО обратился к Кабмину Алексея Гончарука с просьбой восстановить в Украине санитарно-эпидемиологическую службу

24 февраля 2020 года Виктор Ляшко заявил, что санэпидемслужбу в Украине восстанавливать не будут, но позицию главного санитарного врача вернут.

Впоследствии Виктор Ляшко возглавил эту должность и продолжил работать заместителем министра здравоохранения.

Премьер Алексей Гончарук в феврале 2020 года прокомментировал, что Ляшко назначен главным санитарным врачом, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать "проникновение на территорию Украины коронавируса".

После этого Виктор Ляшко стал ключевым спикером и "лицом" Минздрава в борьбе с коронавирусом.

Что известно о личной жизни Виктора Ляшко

Известно, что новый глава Минздрава Виктор Ляшко женат. Вместе с женой Ириной семья воспитывает дочь Дарью.

Виктор Ляшко с дочкой Дарьей: смотрите фото