Виленский рассказал, что не будет участвовать в собеседовании с министром здравоохранения, которое должно было состояться 2 июля. Поэтому теперь за должность главы НСЗУ будут соревноваться 2 кандидата.

Ранее Ляшко объявил новый конкурс на главу НСЗУ: почему это важно

Я прекращаю участие в прохождении конкурса на должность главы НСЗУ по собственному желанию. Не буду участвовать в сегодняшнем собеседовании. Почему? Потому что последние полтора года НСЗУ страдала от внешних воздействий. В том числе тех, которые были связаны с четырьмя конкурсами на должность председателя. В трех из них я участвовал напрямую. Но это не могло не сказаться на постоянной работе нашего государственного органа,

– рассказал Виленский.

Он рассказал, что сейчас в ведомстве "напряженная" ситуация, которая связана с тем, что НСЗУ должно быстро перезаключить договора с больницами, которые оказывают помощь COVID-пациентам с коронавирусом в соответствии с новым распоряжением руководителя работ. А их количество уменьшилось. Также нужно провести оплаты по различным направлениям.

Сейчас я вижу для себя главную задачу в этом. Смотрю на это в первую очередь как врач. Больница не получила денег, врач – зарплату, страдает пациент. Итак, вижу задачу в этот сложный переходный период обеспечить бесперебойное финансирование заведений и передать перед управление нового руководителя работающий государственный орган,

- добавил он.

Кто может стать новой главой НСЗУ

Виктор Ляшко может выбрать главу НСЗУ из двух кандидатур, которые остались:

Татьяна Бойко, Вадим Аристов.

Виленский добавил, что правительство может назначить и новый конкурс. Но даже если такое и произойдет, то он, скорее всего, не будет на него подаваться.