В Виннице разворачивают дополнительные COVID-кровати: нагрузка выросла вдвое
По состоянию на 1 марта в стационарах городских учреждениях Винницы размещено 585 коек для больных коронавирусом. Но из-за роста заболеваемости приходится искать дополнительные места в реанимациях.
Источник:ТСН
Городской голова Сергей Моргунов сообщил, что город находится на пороге красной зоны. В городе разворачивают дополнительные реанимационные койки для больных коронавирусом.
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Для оказания интенсивной помощи пациентам с тяжелым течением создаем шесть полноценных рабочих мест в реанимации городской клинической больницы №3 и первом роддоме – по 3 в каждом заведении,
– заявил Моргунов.
Дополнительные кровати будут оснащены аппаратами ИВЛ, модульными мониторами пациента и шприцевыми помпами. Это все необходимо для тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Ситуация в больницах Винницы
- В стационарах городских учреждениях выделено 585 коек для больных коронавирусом. Также устроено 544 кислородных точки.
- Наибольшая нагрузка на городские больницы №3 и №1, Винницкую клиническую многопрофильную больницу и роддом №1.
Сейчас в Виннице фиксируем стремительный рост выявления новых случаев: 4573 случая на сто тысяч населения. По нагруженности на систему здравоохранения, то в городе произошел существенный скачок в течение февраля. Нагрузка на систему здравоохранения выросла вдвое,
– рассказал директор департамента здравоохранения Винницкого горсовета Александр Шиш.
Коронавирус в Виннице и области: что известно
- С начала пандемии в Винницкой области зарегистрировали 36 612 больных коронавирусом. 17 229 из них в самой Виннице.
- Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в, 28 февраля, в регионе болезнь обнаружили еще у 558 человек.
- 27 536 пациентам удалось преодолеть болезнь. Но 662 инфицированных ушли из жизни.
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