По состоянию на 1 марта в стационарах городских учреждениях Винницы размещено 585 коек для больных коронавирусом. Но из-за роста заболеваемости приходится искать дополнительные места в реанимациях.

Городской голова Сергей Моргунов сообщил, что город находится на пороге красной зоны. В городе разворачивают дополнительные реанимационные койки для больных коронавирусом.

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Для оказания интенсивной помощи пациентам с тяжелым течением создаем шесть полноценных рабочих мест в реанимации городской клинической больницы №3 и первом роддоме – по 3 в каждом заведении,

– заявил Моргунов.

Дополнительные кровати будут оснащены аппаратами ИВЛ, модульными мониторами пациента и шприцевыми помпами. Это все необходимо для тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Ситуация в больницах Винницы

В стационарах городских учреждениях выделено 585 коек для больных коронавирусом. Также устроено 544 кислородных точки.

Наибольшая нагрузка на городские больницы №3 и №1, Винницкую клиническую многопрофильную больницу и роддом №1.

Сейчас в Виннице фиксируем стремительный рост выявления новых случаев: 4573 случая на сто тысяч населения. По нагруженности на систему здравоохранения, то в городе произошел существенный скачок в течение февраля. Нагрузка на систему здравоохранения выросла вдвое,

– рассказал директор департамента здравоохранения Винницкого горсовета Александр Шиш.

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