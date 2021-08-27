В Виннице за вакцинацию против COVID-19 разыгрывают автомобиль

Жителей Винницы решили материально призывать вакцинироваться против коронавируса. Среди призов: бытовая техника, велосипеды и даже автомобиль.

Известно, что будет полсотни призов. Участие в розыгрыше могут принять все, кто с начала сентября зарегистрируется и получит прививку в пунктах вакцинации.

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Такое решение было принято на заседании горисполкома. При этом в мэрии не говорят, откуда возьмут деньги на призы.

Вакцинация в Виннице

Сейчас в Виннице против коронавируса вакцинировались 12% жителей города в возрасте от 18 лет.

Общие темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 5 208 200 человек.

5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.

В общем и первой, и второй дозами в Украине провели 8 636 045 COVID-прививок (2 человека получили первую дозу за рубежом).

За прошедшие сутки, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей – 173 435. 55 908 из них получили первую дозу препарата. Зато завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу, 117 527 человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала