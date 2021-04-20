В Винницкой области от COVID-19 умер трехлетний ребенок
В Винницкой области от осложнений коронавируса умерла трехлетняя девочка. У ребенка был сложное течение коронавирусной болезни.
Источник:Суспільне
Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии
О смерти ребенка рассказала заместитель директора областного департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.
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По ее словам девочка в крайне тяжелом состоянии попала в детскую областную больницу. Ее сразу подключили к аппарату ИВЛ.
Медики несколько дней пытались спасти юной пациентке жизнь, но, к сожалению, она умерла.
Девочке было 3 года и 8 месяцев, у нее был детский церебральный паралич.
По данным областного лабораторного центра, с начала пандемии на Виннитчине COVID-19 заболели 3106 детей.
Признаки тяжелого течения COVID-19
Стоит обращать внимание на такие признаки как затрудненное и/или учащенное дыхание. Полный вдох-выдох считаем за единицу.
Тяжелое протекание болезни – это кашель и температура, которые сопровождаются одышкой. Насыщенность крови кислородом при этом ниже 92%. О критическом состоянии врачи говорят, когда у пациента дыхательная недостаточность, энцефалопатия, сердечная недостаточность и др.
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