Потребление винограда значительно повышает разнообразие бактерий в кишечнике человека и снижает уровень холестерина, а также желчных кислот, которые играют важную роль в его метаболизме. Об этом свидетельствует исследование ученых из Калифорнийского университета и Департамента медицины Лос-Анджелеса (США).

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Исследователи провели эксперимент, в котором участники в течение четырех недель употребляли по 46 граммов виноградного порошка (это как полтора стакана свежего винограда) ежедневно.

В течение этого времени испытуемые придерживались диеты с низким содержанием клетчатки и полифенолов, которыми богаты ягоды винограда. Через месяц эксперты измерили уровень микробного разнообразия в кишечнике участников с помощью индекса Шеннона.

Результаты исследования

В микробиоме увеличилось количество полезных бактерий. Среди них была и аккермансия, известная своим благоприятным влиянием на метаболизм глюкозы и липидов, а также на целостность слизистой оболочки кишечника.

Кроме этого, у участников снизился уровень общего холестерина в крови на 6,1% и холестерина липопротеинов низкой плотности на 5,9%.

Уровни желчных кислот, связанных с метаболизмом холестерина, упали на 40,9%.

Важно: Виноград не рекомендуют употреблять при ожирении, в период обострения язвенной болезни желудка, сахарном диабете, хронических нагноительних процессах в легких, сердечной недостаточности, сопровождающейся гипертонией и отеками, а также при усилении процессов брожения в кишечнике и колите.



Кроме этого, виноградный сок способен ускорить разрушение зубов, пораженных кариесом. Также ягоды этого растения токсичны для кошек и могут вызвать у четвероногих острую почечную недостаточность и даже смерть.

Но есть состояния, при которых виноград рекомендуют употреблять. Он полезен для людей с астмой, хроническими запорами и для тех, у кого есть проблемы с печенью. Кроме того, эта ягода богата антиоксидантами и способна поднимать уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов.