У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян повідомила, що професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".

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Однак щодо вакцини компанії Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити. Аванесян додала, що в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.

"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", – пояснила очільниця МОЗ.

"Супутник V" – перша офіційно зареєстрована вакцина проти коронавірусу. Проте препарат не пройшов найважливішої третьої стадії випробувань.

До слова, Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років. Однак в Україні позиція щодо російської вакцини проти COVID-19 – категорична. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні, а президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу