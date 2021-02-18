Вірменія схвалила російську вакцину
У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.
Источник:"Новини-Вірменія"
Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян повідомила, що професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".
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Однак щодо вакцини компанії Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити. Аванесян додала, що в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.
"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", – пояснила очільниця МОЗ.
До слова, Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років. Однак в Україні позиція щодо російської вакцини проти COVID-19 – категорична. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні, а президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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