Максим Степанов поскаржився, що виробники вакцин проти COVID-19 можуть відмовитися від подальшої співпраці з Україною. На думку очільника МОЗ, це може статися через "політичні спекуляції".

Таку думку Степанов озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Міністр охорони здоров'я наголосив, що політичні скандали навколо вакцини Sinovac формують негативну репутацію України.

Важливо Медики спершу відмовились від вакцинації, а потім передумали: що їх переконало

Позиція Степанова

Він переконаний, що "політичні маніпуляції" можуть завершитися тим, що виробники, які дорожать своєю репутацію, не захочуть мати справу з Україною.

Є компанія Sinovac, яку зараз штучно, використовуючи свої якісь політичні речі, намагаються втягнути у скандал. Компанія з репутацією, яка дорожить нею. А потім з країною не хочуть мати справу. Воно ж закінчиться пшиком, і це зрозуміло усім,

– заявив Степанов.

Міністр також прокоментував "вакцинну справу", яку відкрило НАБУ. За його словами, звинувачення у завищеній ціні є безпідставним. Він назвав це абсурдом та запитав, хто з чим рівняв, якщо ринка вакцин не існує у світі.

Що відомо про скандал щодо закупівлі вакцини

Держпідприємство "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо придбання вакцини однієї з компаній з орієнтовною вартістю 3 долари. Вони були на фінальному етапі процесу.

Проте згодом міністр Степанов нібито зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech.

Раніше українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech, вакцину від яких мають доставити вже в лютому. Ціна препарату склала 17,85 долара за дозу. Тоді як ВООЗ закуповує вакцину по 3 долари . У ЗМІ засумнівались у доцільності такої суми.

. У ЗМІ засумнівались у доцільності такої суми. Степанов заявив, що закупівля через посередника була вимогою Sinovac. Однак розслідувачі з Chas News зателефонували китайцям у Sinovac. Там заявили, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям і співпрацює лише з урядами країн.

Зауважимо, що вакцинація від COVID-19 в Україні має початися у лютому 2021 року. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику. Бо лікарі – це герої.