За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на це знадобиться щонайменше 3 роки. Детальніше – читайте далі.

Зверніть увагу В Україні виділили гроші на створення сучасної лабораторії для розробки вакцин

В радянські часи на території України виробляли сироватки від:

кашлюка;

дифтерії;

правця,

протитуберкульозну вакцину.

Однак потім змінилися правила гри, було змінено календар щеплень, і українські вакцини виявилися нікому не потрібними.

"Налагодити вакцину, науку, містке виробництво – це не просто зібрати всіх до купи, і сказати: "Робіть". Треба відібрати компетентних, дати їм можливість працювати, забезпечити всім необхідним. І це питання не місяців, а років", – розповів заступник гендиректора клініки Олександр Лінчевський.

У виробництва будь-якої вакцини є свої особливості

У Національній академії Медичних наук України вважають, що для виробництва кожної вакцини передбачені свої особливості. Насамперед її необхідно розробити, або ж використовувати для цього вже наявні вакцини. І тільки тоді переходити до експериментів:

визначити оптимальне дозування;

спосіб введення;

як вона всмоктується та метаболізується в організмі;

виявити побічні ефекти й вплив вакцини на різні групи населення;

взаємодію з іншими лікарськими засобами.

Проводять її доклінічні випробування. Якщо вона працює, тоді виробляють 3 серії таких вакцин, але це вже на виробництві,

– пояснила членкиня-кореспондентка НАМН України Вікторія Задорожна.

І додала, потім науковці розробляють кінцеву технологію. І якщо в Україні є такі можливості, запускають виробництво одразу.

Фахівці переконані, що Україна в гонитві за вакциною відстає щонайменше на рік. Крім того, немає і спеціально обладнаних лабораторій, де науковці могли б її тестувати. А на їх облаштування потрібно більше ніж кілька мільйонів доларів.

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Голова благодійної організації "100% Життя" Дмитро Шерембей вважає, що Україна не зможе конкурувати з індійськими компаніями, які виробляють вакцини. Мовиться про купівлю сировини, виробництво й продаж.

Зеленському презентували розробку української вакцини від COVID-19 у 2020 році

У жовтні 2020 року науковці представили президенту власну розробку вакцини, яка пройшла перший етап випробувань. Тоді Володимир Зеленський назвав її унікальною, однак донині про неї більше нічого не відомо.

На думку експертів, вітчизняні науковці можуть заявляти про себе та свої винаходи у фармацевтичній галузі. Однак треба бути реалістами – 3 років для виготовлення вакцини від COVID-19 власного виробництва Україні точно не вистачить.