Как вирус гепатита C проникает в клетки: ученые стали на шаг ближе к разработке вакцины

Ученые определили механизм, как вирус гепатита C проникает в клетки. Ключевую роль в этом процессе играют два белка. Теперь ученые изучают способы, как заблокировать этот процесс, чтобы выработать лучшую стратегию для создания вакцины.

Сейчас же против вируса гепатита C существуют эффективные противовирусные средства, однако стоимость лечения очень высокая, и терапия не предотвращает риски повторного заражения. Кроме того, на ранних стадиях инфекция может никак не проявляться.

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Опасность гепатита С

На фоне отсутствия симптомов, это может приводить к тяжелым необратимым осложнениям. Вирус гепатита C является основной причиной:

цирроза печени;

печеночной недостаточности;

даже смертности от заболеваний печени.

Как "работает" вирус

Группа американских исследователей раскрыла новые подробности в механизме инфицирования вируса. Они обнаружили, что белок E2, который экспрессирует на его поверхности, взаимодействует с рецептором CD81 – он присутствует на поверхности некоторых клеток человека.

Вместе с тем, из предыдущих исследований ученые уже знали, что

Затем они показали, что как только происходит взаимодействие CD81 и E2, последний меняет свою форму, тем самым облегчая проникновение вируса в клетку за счет более тесного контакта с клеточной мембраной.

Идентификация этих структур и способов их взаимодействия может стать основой для вакцины против вируса гепатита С,

– заявили авторы.

Планируется, что она будет способствовать выработке антител, мешающих проникновению вируса в клетки.

Тем временем ученые из Канады сделали важное открытие для разработки новой противовирусной терапии благодаря изучению свойств вируса гепатита С. Они определили ранее неизвестную систему защиты вирусов от иммунной системы, которая может изменить подходы к лечению многих стойких вирусных инфекций.