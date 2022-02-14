Вирус Эбола нашли в мозге приматов уже после выздоровления: почему это открытие важно

Американские биологи нашли вирус Эбола в мозге макак, которые уже излечились от болезни.

После терапии моноклональными антителами остальные ткани животных полностью освободились от вируса. Однако вирус сохранился в макрофагах (клетках, способных поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы: бактерии, остатки разрушенных клеток и т. п) желудочков мозга.

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Эбола может оставаться в организме

Врачи решили, что в некоторых случаях вирус остается в организме человека и может спонтанно активироваться, вызывая повторную инфекцию.

В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что вирус Эбола находили в сперме мужчин даже через 2 года после выздоровления.

Теперь американские ученые из Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США выяснили, что семенники – не единственное место, где может скрываться вирус.

Вирус нашли в мозге приматов после выздоровления

Они изучили 36 макак, переживших лихорадку Эбола. Животных лечили моноклональными антителами – достаточно эффективной терапией против этого заболевания. Состояние макак быстро улучшилось, и ученые признали, что они излечились от инфекции.

Однако через месяц после заражения у 7 приматов обнаружили вирус Эбола в макрофагах из желудочков мозга. Хотя в других органах следов вируса не нашли.

Ни у одного из животных не было признаков инфекции, кроме двух макак, у которых после терапии состояние улучшилось, но затем развился менингоэнцефалит, и они умерли.

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Другие эксперименты показали, почему так произошло

Чтобы проверить, связано ли присутствие вируса в мозге с лечением моноклональными антителами, биологи изучили ткани 13 макак из другого эксперимента – животных от лихорадки Эбола там не лечили, но некоторые из них выжили.

У этих макак вируса в мозге не обнаружили, поэтому исследователи считают, что именно лечение моноклональными антителами способствовало задержке вируса Эбола в мозге.

Мозг защищен гематоэнцефалическим барьером, а следовательно, моноклональным антителам сложнее добраться до вируса в нем,

– отметили ученые.

Почему это открытие важно? Все это нужно для того, чтобы выработать правильную тактику лечения лихорадки Эбола, потому что в отдельных случаях вирус, который сохранился в организме, приводит к повторным инфекциям и заражению окружающих.

Даже если человек выздоровел и у него нет симптомов заболевания, он все равно может заразить других людей. Такой случай описали в Либерии в 2015 году – женщина, которая переболела лихорадкой Эбола во время вспышки 2014 года, больше года жила без каких-либо симптомов заболевания, а затем заразила троих членов семьи.

Поэтому исследователи предлагают совмещать моноклональные антитела с противовирусными препаратами, чтобы достичь окончательной элиминации вируса Эбола из организма и избежать повторной инфекции.

Кроме моноклональных антител против лихорадки Эбола уже существует вакцина для ее профилактики. Правда, официально одобрили ее только в Европе, а в Африку она поставляется в пределах благотворительно-испытательного доступа.

Что известно о болезни, которую вызывает вирус Эбола