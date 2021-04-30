Об этом Леся Радковская рассказала в интервью 24 каналу.
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Как мутирует вирус
Инфекционистка объяснила, что организм, в который попадает вирус, начинает взаимодействовать с геномом, чтобы его взломать.
Ломает – и так происходит мутация. Это бесконечно. Я буду иметь этот "взломанный" геном вируса – и заражу вас, к примеру. У вас он уже будет другим, чем ко мне пришел,
– отметила Леся Радковская.
Она добавила, в Украине пока нет возможности диагностировать штаммы из-за нехватки специализированной лаборатории. Такая лаборатория, по словам Радковской, есть в Европе.
Там специалисты делают секвенирование: берут геном вируса, делят на маленькие частицы и исследуют, как он изменился.
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Добавим, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что британский штамм коронавируса уже подтвердили во всех областях Украины, а также начал циркулировать южноафриканский.