Об этом Леся Радковская рассказала в интервью 24 каналу.

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Как мутирует вирус

Инфекционистка объяснила, что организм, в который попадает вирус, начинает взаимодействовать с геномом, чтобы его взломать.

Ломает – и так происходит мутация. Это бесконечно. Я буду иметь этот "взломанный" геном вируса – и заражу вас, к примеру. У вас он уже будет другим, чем ко мне пришел,

– отметила Леся Радковская.

Она добавила, в Украине пока нет возможности диагностировать штаммы из-за нехватки специализированной лаборатории. Такая лаборатория, по словам Радковской, есть в Европе.

Там специалисты делают секвенирование: берут геном вируса, делят на маленькие частицы и исследуют, как он изменился.

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Добавим, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что британский штамм коронавируса уже подтвердили во всех областях Украины, а также начал циркулировать южноафриканский.

Полное интервью с инфекционисткой о COVID-19 в Украине – читайте по ссылке.