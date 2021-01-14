В ВОЗ подчеркнули, что второй год пандемии будет сложнее. Коронавирус пока до сих пор является новой и непонятной субстанцией. COVID-19 должен закрепиться в популяции людей. И его стратегия направлена сейчас на воссоздание большой биомассы.

Для этого он реализует свою тактику через повышение патогенности. И поэтому на сегодня мы имеем последние штаммы с более высокими параметрами. Об этом в эфире 24 канала рассказала эпидемиолог, эксперт ВОЗ Наталья Виноград.

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По ее словам, из-за этого возникает тревога ВОЗ и такие высокие показатели летальности. В частности, в Англии, Германии, латиноамериканских странах, США.

Вирус не ослабевает,

– подчеркнула эксперт Всемирной организации здравоохранения.

Она отметила, что мутации имеют направленность сейчас на рост тех параметров, которые не являются хорошими для людей. Этот новый вариант коронавируса пробивает коллективный иммунитет, даже ту прослойку, которая уже создалась.

Есть ли в Украине новый штамм COVID-19 и как его определить

Наталья Виноград отметила, что, по данным лабораторных исследований, пока нет доказательств циркуляции британского коронавирусного штамма в Украине. Однако полагать, что он есть, может любое государство, ведь миграционные процессы между странамиочень активны. Особенно во время череды зимних праздников.

"Его можно обнаружить с помощью совсем других методик. ПЦР-тестирование дает возможность установить, инфицирован ли человек", – пояснила эпидемиолог.

Впрочем после того тот образец нужно исследовать другими методами и оборудованием. И установить структуру генома, которая даст возможность понять, какой именно может быть штамм.

Мы должны для этого в Украине иметь специальные научные центры. На сегодня в стране есть несколько специалистов, мест, где бы могли это делать,

– рассказала эксперт ВОЗ.

Однако добавила, что некоторые из них не соответствуют регламентам биобезопасности относительно проведения таких исследований. Поскольку это требует условий как для особо опасных возбудителей.



Новый штамм коронавируса: что стоит знать / инфографика 24 канала