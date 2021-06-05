Об этом рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. Она пояснила, что масочный режим остается для украинцев обязательным.
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Почему надо носить маски
Как отметила эпидемиолог, продолжается мутация вируса. "Мы не знаем, какие генотипы циркулируют и какие могут быть", – подчеркнула она.
Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, что лучше там, где есть высокий риск заражения, маску иметь,
– заявила Виноград.
Речь идет о таких местах с большим риском заражения:
- общественный транспорт;
- закрытые помещения.
Также она отметила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, мутация "британского" штамма. Эпидемиолог из ВОЗ отметила, что в стране из-за этого возникла большая проблема.
Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала о необходимости масочного режима: смотрите видео
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 5 июня
- За минувшие сутки в стране обнаружили 1 897 инфицированных.
- 86 пациентов умерли. Из больниц выписали 8 330 человек.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала