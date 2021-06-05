Об этом рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. Она пояснила, что масочный режим остается для украинцев обязательным.

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Почему надо носить маски

Как отметила эпидемиолог, продолжается мутация вируса. "Мы не знаем, какие генотипы циркулируют и какие могут быть", – подчеркнула она.

Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, что лучше там, где есть высокий риск заражения, маску иметь,

– заявила Виноград.

Речь идет о таких местах с большим риском заражения:

общественный транспорт;

закрытые помещения.

Также она отметила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, мутация "британского" штамма. Эпидемиолог из ВОЗ отметила, что в стране из-за этого возникла большая проблема.

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала о необходимости масочного режима: смотрите видео

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За минувшие сутки в стране обнаружили 1 897 инфицированных.

86 пациентов умерли. Из больниц выписали 8 330 человек.

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