Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Он добавил, что циркуляция вируса ускоряется. То есть он распространяется еще быстрее.

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В среду, 10 ноября, министерство здравоохранения зарегистрировало 11 883 новых случая заболевания. Как отмечается, это второй день подряд, когда количество новых больных превысило 10 тысяч.

Поэтому в профильном министерстве предположили, что страну ждет новая волна пандемии.

Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID, то, что мы переживаем во Франции, явно похоже на начало пятой волны,

– считает Оливье Веран.

Новые требования во Франции

На фоне этого 10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых требованиях к вакцинации, поскольку случаи коронавируса снова начинают расти по всей стране.

В частности, с 15 декабря паспорта вакцинации лиц в возрасте 65 лет и больше не будут действительными, если им не сделают повторную – третью – прививку.

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Макрон также призвал 6 миллионов человек, которые имеют право на вакцину во Франции, и еще даже не получили первую дозу, прививаться. "Это призыв к ответственности – вакцинируйтесь", – сказал он.