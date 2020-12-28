Пока в Евросоюзе фиксируют новые штаммы коронавируса, в Украине заболеваемость идет на спад. Сейчас показатель самый низкий за 2 месяца. В то же время тестов в лабораториях сделали втрое больше.

Есть много причин, почему заболеваемость пошла на спад. Определенные из них неизвестны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал академик Сергей Комиссаренко.

К теме Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали причину

Вирус в Украине менее опасен

По его словам, в соответствии с динамикой развития инфицирования, в Украине продолжается первая волна COVID-19.

У меня есть впечатление, что вирус в Украине менее контагиозный, менее вредный, менее летальный, чем те (вирусы – 24 канал), которые в США и в Западной Европе,

– отметил Комиссаренко.

Несмотря на это, как отметил эксперт, расслабляться нельзя. Ведь есть опыт Западной Европы. Там после первой волны почти сразу население подхватило процесс инфицирования и началась вторая, значительно более мощная волна.

Карантин ввели вовремя

"Мы ввели в Украине вовремя карантин, когда инфицированных людей почти не было. Мы получили вирус очень поздно, но боюсь, что можем поздно получить вакцину", – сказал академик. Он добавил, что страна находится в компромиссе между тем, чтобы ввести максимальные меры для меньшей заболеваемости и свободой, которую хотят люди.

Напомним! В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.

Причины уровня заболеваемости

Также Комиссаренко отметил, что заболеваемость зависит от многих причин:

есть люди – активные распространители вируса, их примерно 8 – 10%;

разная чувствительность к вирусу. У многих людей есть иммунитет еще от тех коронавирусов, с которыми встречались раньше.

Коронавирус в Украине: последние данные