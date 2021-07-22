Инкубационный период при Дельте

Прежде всего ученые обнаружили, что во время инфицирования Дельтой инкубационный период, то есть вероятность передачи вируса контактным путем, сокращается до четырех дней. Тогда как передача исходного штамма составляет примерно 6 дней.

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Ранее ученые уже знали, что дельта вариант SARS-CoV-2 может быть более чем в два раза заразнее, чем исходный штамм, поэтому стремились объяснить эту особенность. Теперь ученые проанализировали анамнез 62 пациентов – одних из первых инфицированных COVID-19 в Китае людей.

Детали исследования

Ученые оценивали вирусную нагрузку в организме пациентов с исходным вариантом SARS-CoV-2 и сравнивали ее с вирусной нагрузкой при инфицировании штаммом Дельта.

Ученые детально наблюдали и анализировали каждый день в течение всего периода болезни, чтобы проследить динамику и прогрессирование болезни.

Что обнаружили ученые?

Сначала выяснилось, что вариант Дельта проявляется через 4 дня после контакта с больным, в то время, как передача исходного штамма составляла примерно 6 дней.

Затем ученые обнаружили, что у инфицированных вариантом Дельта, вирусная нагрузка была в 1260 раз выше, чем количество вируса в организме при исходном штамме.

Увеличенное количество частиц вируса в организме и более короткий инкубационный период объясняет быстрые темпы распространения Дельты,

– отметил исследователь Бенджамин Коулинг из Гонконгского университета.

Важно! Большое количество вируса в дыхательных путях способствует тому, что больной может заразить больше людей и в более короткие сроки.

Сейчас ученые не знают, как Дельта влияет на тяжесть течения коронавирусной болезни. Они планируют продолжить анализировать эти данные, чтобы получить больше информации о различии в течении болезни у пациентов с Дельта вариантом и больных другими менее трансмиссивными штаммами SARS-CoV-2.