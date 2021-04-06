Ученые сравнили ряд показателей иммунитета у пожилых людей, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита C (HCV). Они обнаружили ряд общих черт в иммунных нарушениях у людей из этих трех групп.

Влияние вирусов на иммунитет

Авторы исследования указывают, что во всех случаях развивается хроническое воспаление – состояние, которое вносит большой вклад в развитие многих болезней.

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Хроническое воспаление, которое связано с нарушением функции иммунитета, вносит вклад в появление многих болезней. Связана ли возрастная иммунная дисфункция с вирусными инфекциями, остается открытым вопросом. Исследования вроде нашего начинают давать на него ответы. Сейчас известно лишь то, что как старение, так и вирусные инфекции оставляют глубокие и устойчивые "отметки" на иммунитете,

– отметили авторы исследования.

При острых вирусных инфекциях организм обычно избавляется от вируса и вырабатывает антитела против инфекции. Но вирусы типа ВИЧ и HCV могут сохраняться в организме долго, люди часто не подозревают о них. Фурман отметил, что в разных странах от 70% до 90% людей инфицированы цитомегаловирусом (герпесом).

Какие вирусы вызывают хроническое воспаление

герпес;

ветрянка;

мононуклеоз;

гепатит;

ВИЧ.

Исследование показало, что у инфицированных ВИЧ нарушения иммунной системы появляются даже с лечением в течение многих лет. С вирусом гепатита C дела обстоят иначе.

Современные методы терапии помогают уничтожить его в организме в 97% случаев. После лечения нарушенный иммунитет частично восстанавливается. Авторы исследования обнаружили некоторые молекулярные механизмы, через которые происходит такое восстановление. Ученые указывают, что пример гепатита C указывает, что существует возможность улучшения иммунитета как при вирусных инфекциях, так и при старении.