В американском городе Графтон, штат Висконсин, полиция арестовала фармацевта, который умышленно испортил более 500 доз вакцины от коронавируса. Более того – 57 доз испорченной вакцины потом ввели людям.

Что побудило мужчину на такие действия пока неизвестно. Впрочем, то, что сделал это умышленно, не вызывает сомнений. Об этом сообщает The New York Times.

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Как фармацевт испортил вакцину

Так, бывший работник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально достал из холодильника около 570 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат потеряет эффективность.

Фармацевт сначала заявил, что сделал это по ошибке, пытаясь найти что-то в холодильнике. Однако позже выяснилось, что он это сделал специально, к тому же по крайней мере дважды.

До того, как работники медучреждения выяснили, что вакцина испорчена, ее успели ввести 57 людям. Впрочем, она не должна вызывать проблем со здоровьем у людей, которым сделали прививку. Вакцина только будет менее действенной или вообще не будет эффективна.

Какой ущерб он нанес

Сейчас госпиталь пытается решить вместе с Moderna и Управлением по продовольствию и медикаментам США, как действовать в сложившейся ситуации. По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Работника госпиталя, который нарочно вытащил препарат из холодильника, уже уволили. Кроме того, мужчине уже предъявлены обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также в действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Его имя не разглашается. Он находится под стражей.

Обратите внимание! 21 декабря в США началась массовая вакцинация людей препаратом от компании Moderna. Она может храниться при температуре обычного холодильника.



Вакцину компании Moderna одобрили для экстренного использования в США 18 декабря. Это вторая после препарата Pfizer/BioNTech вакцина, которую зарегистрировал американский регулятор.