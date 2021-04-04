Эффективны ли цитрусы против простуды: 5 правдивых фактов о витамине C
4 апреля – День витамина C. Многие считают, что он очень полезен для иммунитета и помогает при простуде. В Центре общественного здоровья решили разложить все по полочкам.
Источник:Центр общественного здоровья
Многим людям в детстве давали "аскорбинку" и заставляли есть апельсины, а особенно во время простуды. Впрочем, это были несколько бесполезные усилия. Хотя и вкусные.
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5 фактов о витамине C
- Витамин С участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и т.д.) от повреждения активными формами кислорода. Он также необходим для синтеза гормонов, играющих важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию. Также витамин C помогает усваивать железо.
- Дефицит витамина C вызывает заболевание под названием "цинга", которое проявляется кровотечениями и ломкостью сосудов.
- Этот незаменимый витамин можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего его найдете в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина и клубника.
- Влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Кроме этого, он не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает длительность лечения.
- Огромные дозы витамина С опасны, ведь могут вызвать: диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу.
В Центре общественного здоровья отметили, что для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.
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