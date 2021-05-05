Бразильские ученые из Медицинской школы Университета Сан-Паулу анализировали, каким образом витамин D может помочь людям избежать инфицирования коронавирусом или уменьшить последствия COVID-19.

К теме Поняли, когда коронавирус передается от матери к ребенку в утробе

Исследования in vitro или испытания на животных ранее показали, что в определенных ситуациях витамин D может иметь противовоспалительное и противомикробное действие, а также влиять на иммунный ответ,

– объяснила автор исследования Роза Перейра.

Как проводили исследование

Поэтому команда ученых проанализировала данные 240 добровольцев, проходивших лечение в двух больницах Бразилии с июня по август 2020 года.

Все они получали лечение по протоколам COVID-19, включая антибиотики и противовоспалительные препараты. Исследователи случайным образом разделили их на две группы:

Участники первой группы принимали разовую дозу витамина D3 200 000 MO.

Участники второй – получали плацебо.

Внимание! Таким образом ученые хотели выяснить, есть ли смысл принимать пациентам с коронавирусом высокую дозу витамина D. И обнаружили, что это не так.

Исследование также не подтвердило связи приема витамина D и более низкого риска госпитализации в отделение интенсивной терапии или необходимости интубации.

Что обнаружили ученые: как витамин D влияет на течение COVID-19

В общей сложности ученые обнаружили, что высокие дозы витамина D не влияют на лечение COVID-19 у особенно тяжелых госпитализированных пациентов.

Витамин D также, похоже, не влияет на смертность от коронавируса, хотя ученые предупреждают, что нужно провести масштабное исследование, прежде чем делать окончательные выводы.

В то же время в исследовании говорится, что такие результаты не означают, что употребление витамина D не может иметь каких-либо положительных эффектов.