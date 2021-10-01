Витамин С поддерживает здоровыми кожу, кровеносные сосуды, кости и хрящи. Большинству людей не нужны добавки с витамином С, поскольку его норму можно получить из пищи.

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Источники витамина С

Ягоды и фрукты:

  • дыня;
  • цитрусовые (апельсин и грейпфрут);
  • киви;
  • манго;
  • ананас;
  • клубника, малина, черника и клюква;
  • арбуз.

Овощи:

  • брокколи, брюссельская и цветная капуста;
  • зеленый и красный перец;
  • шпинат, капуста, зелень репы и другая листовая зелень;
  • картофель;
  • помидоры.

Как готовить пищу, чтобы сохранить витамины

Приготовление пищи на пару или в микроволновой печи более мягкое, чем, например, жарка, поэтому после такого способа остается больше витаминов. Влияние света снижает содержание витамина С в продуктах, поэтому выбирайте апельсиновый сок, который продается в картонной упаковке, а не в прозрачной бутылке.

Замороженные продукты не хуже свежих, поэтому, если человек живет там, где мало свежих овощей и фруктов, можно спокойно их заменить замороженными альтернативами.

Дефицит витамина C

Это приводит к таким симптомам:

  • анемия;
  • кровоточащие десна;
  • снижение способности бороться с инфекциями;
  • снижение скорости заживления ран;
  • сухие и секущиеся волосы;
  • легкие синяки;
  • боль в суставах;
  • ослабленная зубная эмаль.