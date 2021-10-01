В каких продуктах больше всего витамина C: перечень
Источник:Medline Plus
Лучший источник витамина С – это сырые фрукты и овощи. Приготовление продуктов или их длительное хранение снижает содержание витамина.
Витамин С поддерживает здоровыми кожу, кровеносные сосуды, кости и хрящи. Большинству людей не нужны добавки с витамином С, поскольку его норму можно получить из пищи.
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Источники витамина С
Ягоды и фрукты:
- дыня;
- цитрусовые (апельсин и грейпфрут);
- киви;
- манго;
- ананас;
- клубника, малина, черника и клюква;
- арбуз.
Овощи:
- брокколи, брюссельская и цветная капуста;
- зеленый и красный перец;
- шпинат, капуста, зелень репы и другая листовая зелень;
- картофель;
- помидоры.
Как готовить пищу, чтобы сохранить витамины
Приготовление пищи на пару или в микроволновой печи более мягкое, чем, например, жарка, поэтому после такого способа остается больше витаминов. Влияние света снижает содержание витамина С в продуктах, поэтому выбирайте апельсиновый сок, который продается в картонной упаковке, а не в прозрачной бутылке.
Замороженные продукты не хуже свежих, поэтому, если человек живет там, где мало свежих овощей и фруктов, можно спокойно их заменить замороженными альтернативами.
Дефицит витамина C
Это приводит к таким симптомам:
- анемия;
- кровоточащие десна;
- снижение способности бороться с инфекциями;
- снижение скорости заживления ран;
- сухие и секущиеся волосы;
- легкие синяки;
- боль в суставах;
- ослабленная зубная эмаль.