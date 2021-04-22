Во время нового исследования ученые проанализировали данные от 372 720 человек. Их собрали с помощью приложения для смартфона, которое сначала разрабатывали для сбора информации о новых случаях COVID-19.

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Впоследствии подписчиков стали просить ежедневно предоставлять информацию о текущем самочувствии и симптомах, результатах тестов на COVID-19 и др. Люди с хорошим самочувствием и без явных симптомов вируса тоже пользовались приложением на постоянной основе.

В результате ученые собрали много данных о потреблении витаминов и пищевых добавок среди участников в период с мая по июль 2020 года. Их сравнили с результатами тестов на COVID-19.

Результаты анализа:

Прием пробиотиков, омега-3, мультивитаминов и витамина D был связан с более низким риском инфицирования на 14%, 12%, 13% и 9% соответственно.

Для людей, которые принимали витамин С, цинк или чеснок ничего не изменилось.

Исследователи заметили, что четкие ассоциации наблюдались у женщин любого возраста и с разным весом. Однако пока непонятно, насколько влияли пищевые добавки на мужчин.

Приложение собирало данные о жителях США, Великобритании и Швеции, поэтому тенденции были одинаковыми для всех.

Например ученые сравнили цифры из США и Швеции:

снижение рисков COVID-19 от приема пробиотиков на 18% и 37% соответственно,

от мега-3 – на 21% и 16%,

от мультивитаминов – на 12% и 22%,

от витамина D – на 24% и 19%.

Ученые признаются, что их исследование достаточно скромное. Но оно позволяет оценить терапевтическую пользу добавок при масштабных клинических исследованиях.

Только определив точный эффект и дозирование ученые смогут дать обоснованные рекомендации для профилактики COVID-19.