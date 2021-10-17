Виза за 2 дня: Турция упростит визовые требования для медицинских туристов

Турция будет ускоренно предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны. Визу обещают одобрить за 48 часов.

Власти Турции хотят расширять оздоровительный туризм. Об этом рассказал министр иностранных дел Явуза Селима Кирана, которого цитирует Türk Time.

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Что нужно для оформления медицинской визы в Турцию

Для получения медицинской визы необходимо показать назначение через Ассоциацию экспортеров услуг (HIB).

Как только пациент из любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB, он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме,

– рассказал Киран.

В основном страна принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

Мы стремимся увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеем сейчас, до 3 миллиарда долларов к 2023 году,

– сообщил заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.

Напомним, что Турция продлила COVID-ограничения для иностранных туристов – они будут действовать минимум до конца года.

Условия въезда в Турцию:

Источник: avianews.com

Для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов: