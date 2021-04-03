В России пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины Альберто Фернандесу. Политик подхватил коронавирус после вакцинации российской вакциной "Спутник V".

В Центре имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса "Спутник V", заявили, что очень грустно было узнать новость от Фернандеса.

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"Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления,

– говорится в сообщении.

Президент Аргентины подхватил COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес 2 апреля сообщил, что получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.

Политик рассказал, что у него поднялась температура до 37,3 градуса, а также появилась небольшая головная боль.

Сейчас Фернандес ожидает результата ПЦР-теста.

Президент уже самоизолировался и следует инструкциям врача.

Обратите внимание! Фернандес сообщил, что еще 21 января 2021 года привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".