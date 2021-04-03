Выздоравливайте, – РФ ответила президенту Аргентины, который инфицировался после "Спутника V"
В России пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины Альберто Фернандесу. Политик подхватил коронавирус после вакцинации российской вакциной "Спутник V".
Источник:твитер Sputnik V
В Центре имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса "Спутник V", заявили, что очень грустно было узнать новость от Фернандеса.
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"Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления,
– говорится в сообщении.
Президент Аргентины подхватил COVID-19
- Президент Аргентины Альберто Фернандес 2 апреля сообщил, что получил положительный результат антиген-теста на COVID-19.
- Политик рассказал, что у него поднялась температура до 37,3 градуса, а также появилась небольшая головная боль.
- Сейчас Фернандес ожидает результата ПЦР-теста.
- Президент уже самоизолировался и следует инструкциям врача.
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