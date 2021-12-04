Вкусное оружие против потолстения: чернослив может спасти от набора веса

Зима только началась, а вы уже чувствуете, что набрали? Новое исследование выявило вкусную закуску, которая контролирует аппетит и может предотвратить набор веса.

Об интересных свойствах чернослива узнали исследователи из Ливерпульского университета. Они обнаружили, что именно чернослив помогает лучше контролировать потребление пищи и уменьшает аппетит.

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Люди, которые ели чернослив больше, чем обычно, начали потреблять меньше калорий и даже начали терять лишний вес.

Откуда взялся чернослив? Эта закуска пришла к нам еще из Египта. Древние египтяне сушили сливы еще в VI веке до нашей эры. Впоследствии традицию потребления чернослива переняли римляне. В Украине закуска появилась аж в XVII веке, как изысканный десерт.

Чернослив утоляет аппетит

Ученые провели 12-недельный тест, в котором приняли участие 2 контрольные группы. Одни ели чернослив и придерживались своей обычной диеты, а другие не ели сушеных слив, а ели, как обычно.

Результаты показали, что чернослив повлиял на аппетит тестировщиков – люди хотели меньше есть.

Эти исследования демонстрируют, что сушеные фрукты могут как вызывать сытость, так и включаться в рацион во время контроля веса,

– отметил президент Европейской ассоциации по изучению ожирения Джейсон К. Г. Халфорд.

Чернослив влияет на аппетит / Фото Getty Images

Сушеные сливы позволяют легче похудеть

Ученые также исследовали количество веса, которое потерял каждый тестировщик за 12 недель. Ученые обнаружили, что участники группы, которые потребляли чернослив, потеряли немного больше веса, чем те, кто его не ел.

Эксперимент показывает, что насыщенный питательными веществами чернослив может обеспечить преимущество перед другими выборами закусок благодаря его благоприятному влиянию на сытость и контроль аппетита,

– отметил соавтор исследования Андреа Н. Джанколи.

По словам Халфорда, это первые данные, которые показали такую результативность и отсутствие побочных эффектов у людей.