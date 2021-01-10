Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш повторно заразился коронавирусом. 10 января он снова получил положительный тест на COVID-19.

Эту новость Владимир Труш сообщил в заметке на своей фейсбук-странице. И отметил, что не думал, что это повторится.

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Чиновник подчеркнул, отныне точно не будет сомневается, что заразиться можно повторно.

Председатель Тернопольской ОГА вспомнил, что в прошлый раз перенес тяжело инфицирование коронавирусной болезнью.

По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно,

– отметил он.

Кроме этого, Владимир Труш призвал украинцев ответственно относиться к карантинным ограничениям. И добавил, что для их введения есть веские основания. Ведь во время праздников многие контактировали между собой, что стало причиной высокого риска заболеваемости.

Обратите внимание! Глава Тернопольской облгосадминистрации в августе 2020 года впервые заразился COVID-19.

Что известно о Владимире Труше