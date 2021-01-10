Председатель Тернопольской ОГА во второй раз заболел COVID-19: что известно
Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш повторно заразился коронавирусом. 10 января он снова получил положительный тест на COVID-19.
Эту новость Владимир Труш сообщил в заметке на своей фейсбук-странице. И отметил, что не думал, что это повторится.
Читайте также В Тернополе таки усилят карантин: когда и как
Чиновник подчеркнул, отныне точно не будет сомневается, что заразиться можно повторно.
Председатель Тернопольской ОГА вспомнил, что в прошлый раз перенес тяжело инфицирование коронавирусной болезнью.
По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно,
– отметил он.
Кроме этого, Владимир Труш призвал украинцев ответственно относиться к карантинным ограничениям. И добавил, что для их введения есть веские основания. Ведь во время праздников многие контактировали между собой, что стало причиной высокого риска заболеваемости.
Что известно о Владимире Труше
- Он родился в 1980 году в селе Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.
- Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии).
- Имеет еще одно высшее образование – Дубенского филиала Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).
- С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области.
- В 2016 – 2019 годах занимался предпринимательской деятельностью.
- С ноября 2019 – председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
- С марта 2020 – возглавляет Тернопольскую областную госадминистрацию.
Поделиться новостью