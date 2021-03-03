Владимир Зеленский провакцинировался от COVID-19 2 марта. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что никаких осложнений у президента не возникло.

Степанов в эфире одного из телеканалов отметил, что вечером 2 марта имел разговор с Зеленским. Президент рассказал ему, что чувствует себя прекрасно и никаких осложнений не заметил.

Похоже к теме Степанов рассказал о том, как чувствует себя после вакцинации

Изменения в план вакцинации

Министр подчеркнул, что очень важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось. Он внес соответствующие изменения в национальный план вакцинации.

Как пояснил Степанов, эти поправки добавили с целью популяризации вакцинации. Теперь возможность получить бесплатные прививки имеют:

общественные деятели;

публичные лица;

деятели культуры,

спортсмены.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первую дозу CoviShield тогда получил медик.

Препарат Covishield первым стал доступен в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.

Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.

Владимир Зеленский сделал прививку 2 марта на Донбассе без рубашки.



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала