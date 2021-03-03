Как чувствует себя Зеленский после вакцинации: Степанов раскрыл детали
Владимир Зеленский провакцинировался от COVID-19 2 марта. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что никаких осложнений у президента не возникло.
Источник:Украина 24
Степанов в эфире одного из телеканалов отметил, что вечером 2 марта имел разговор с Зеленским. Президент рассказал ему, что чувствует себя прекрасно и никаких осложнений не заметил.
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Изменения в план вакцинации
Министр подчеркнул, что очень важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось. Он внес соответствующие изменения в национальный план вакцинации.
Как пояснил Степанов, эти поправки добавили с целью популяризации вакцинации. Теперь возможность получить бесплатные прививки имеют:
- общественные деятели;
- публичные лица;
- деятели культуры,
- спортсмены.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первую дозу CoviShield тогда получил медик.
- Препарат Covishield первым стал доступен в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.
- Владимир Зеленский сделал прививку 2 марта на Донбассе без рубашки.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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