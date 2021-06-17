Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые хотят прививаться от COVID-19

В Индонезии в сельских районах местные власти и полиция выдают живых цыплят как стимул для пожилых жителей вакцинироваться против коронавируса.

Программа является частью усилий властей по увеличению количества вакцинированных граждан в возрасте 45 лет и старше.

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Если в начале программы только 25 из 200 жителей были готовы сделать прививку, то сейчас это 250 человек в день. В результате программы власти уже бесплатно раздали 500 кур.

Также людям разъясняют о безопасности и преимуществе вакцины, чтобы они перестали так бояться делать прививки.

Сначала в интернете было много дезинформации и мистификаций о вакцине, особенно в социальных сетях. Многие пожилые люди думали, что это не предотвращает коронавирус, а может вызвать серьезные заболевания и даже смерть,

– поделились комиссары.

К слову, ранее в Нью-Йорке привитым от коронавируса раздавали каннабис. Желающие, которые должны были предоставить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде, выстроились в длинную очередь.

Данные взяты из пресс-релиза компании DC Marijuana Justice

"Мы ищем пути безопасного празднования окончания пандемии, и мы знаем, что ничто так не сближает людей, как конопля", – сказал соучредитель DCMJ Николас Шиллер.