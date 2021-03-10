Власти Израиля довольны испытаниями вакцины Pfizer на детях
В рамках испытания в Израиле вакцинировали сотни детей в возрасте от 12 до 16 лет. Для их иммунизации использовали препарат от Pfizer-BioNtech.
Источник:The Guardian
Власти страны уверяют, что серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Это является одним из первых признаков того, что прививки против COVID-19 могут быть безопасными для несовершеннолетних до результатов клинических испытаний.
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Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вакцинировать подростков с хроническими болезнями, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.
В этот момент мы иммунизировали около 600 детей,
– рассказал руководитель группы по вакцинах Боаз Лев.
Он добавил, что серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. И даже второстепенные встречаются довольно редко.
Вакцинация в Израиле: что известно
- Израиль иммунизирует граждан еще с 20 декабря 2020 года. В основном используют препарат от компании Pfizer.
- 90% жителей страны уже получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса или уже переболели.
- Более половины девятимиллионного населения страны уже получили обе дозы.
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