В рамках испытания в Израиле вакцинировали сотни детей в возрасте от 12 до 16 лет. Для их иммунизации использовали препарат от Pfizer-BioNtech.

Власти страны уверяют, что серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Это является одним из первых признаков того, что прививки против COVID-19 могут быть безопасными для несовершеннолетних до результатов клинических испытаний.

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Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вакцинировать подростков с хроническими болезнями, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.

В этот момент мы иммунизировали около 600 детей,

– рассказал руководитель группы по вакцинах Боаз Лев.

Он добавил, что серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. И даже второстепенные встречаются довольно редко.

Вакцинация в Израиле: что известно