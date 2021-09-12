Эпицентр вспышки провинция Фуцзянь

В частности, Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 20 внутренних случаев заражения коронавирусом – 19 в городе Путянь и один – в Цюаньчжоу.

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В целом по стране обнаружили 46 новых больных коронавирусной инфекцией, 26 из которых прибыли из-за рубежа.

Национальная комиссия здравоохранения КНР в субботу направила в Путянь рабочую группу для профилактики и борьбы с COVID-19.

Кроме того, с пятницы местная власть осуществляет масштабное тестирование на выявление SARS-CoV-2 и уже собрала 81 938 образцов.

Статистика COVID-19 в Китае

Вирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19 впервые обнаружили именно в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

Тогда заболевание стремительно распространялось только в Китае. Впрочем, впоследствии инфекцию обнаружили почти в каждом уголке мира.

По состоянию на 12 сентября 2021 года в мире сообщили о более чем 224 миллионах случаев инфицирования.

В Китае с начала пандемии заболели 107 тысяч человек, жертвами недуга стали около 5 тысяч человек.

Напомним, США обвинили Китай в сокрытии важной информации о происхождении пандемии. Президент США Джо Байден отметил, что "самая важная информация об источниках пандемии есть у Китайской Народной Республики, однако изначально чиновники в Китае работали над тем, чтобы не допустить к ней международных исследователей и членов мирового сообщества общественного здравоохранения.

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