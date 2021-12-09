По словам заместителя главы Минздрава, курение является "главной причиной смертности в Новой Зеландии". Также эта пагубная привычка вызывает рак в одном из четырех случаев.

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Для лиц, которым на момент вступления в силу закона будет 14 лет, станет невозможным когда-либо законно покупать табак ... по мере того, как они будут взрослеть, они и последующие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения,

– заявила замглавы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл.

Соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство. Согласно плану, правило по возрасту введут уже в следующем году.

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Все люди, рожденные после 2008 года, не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

Количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить примерно с 8 тысяч до менее чем 500.

Цель властей Новой Зеландии состоит в том, чтобы к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5%, а в дальнейшем вообще искоренить эту пагубную привычку.

Показатели курения в стране

Сейчас в Новой Зеландии курят около 13% жителей страны, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. При этом показатели курения намного выше среди коренного народа страны маори – из них курят около 31%. Показатели заболевания и смертности у этого народа также выше.

К слову, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака, в 2017 году в стране разрешили курение электронных сигарет. Тогда представители органов здравоохранения заявляли, что вейпы не такие вредные как сигареты. Но после, много исследователей выявляли опасные и вызывающие рак компоненты в жидкостях для электронных сигарет.

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