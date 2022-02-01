Ожирение женщины не влияет на вес ребенка

Существуют исследования о том, что высокий индекс массы тела (ИМТ) матери до или во время беременности связан с более высоким ИМТ у детей. Исследователи из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокий ИМТ матери до беременности и во время нее не является основной причиной ожирения у ребенка. Лишний вес гораздо чаще становится результатом определенного образа жизни.

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В работе использовались данные двух исследований. У участников обоих исследований был изучен вес при рождении и ИМТ в возрасте 1 и 4 лет. А затем у старших участников был измерен ИМТ в возрасте 10 и 15 лет. Эксперты обнаружили умеренную причинно-следственную связь между ИМТ матери и весом ребенка при рождении, но у большинства старших возрастных групп такой связи обнаружено не было.

Мы обнаружили, что полнота женщины в начале беременности не является серьезной причиной ожирения в подростковом возрасте у ее ребенка. Для предотвращения ожирения необходимо поощрять женщин и мужчин всех возрастов в поддержании здорового веса. Недостаточно просто сосредоточиться на беременных,

– отметили ученые.

Худеть все равно надо

Но при этом ученые уверены, что высокий материнский ИМТ вызывает и другие проблемы со здоровьем, кроме ожирения у детей – и у женщин, и младенцев. Ожирение до и после зачатия увеличивает риск осложнений во время беременности.

Поэтому в любом случае будущих матерей следует поощрять в поддержании здорового веса. Ожирение до и после зачатия увеличивает риск осложнений, связанных с беременностью.

Ранее шотландские ученые определили показатель перинатальной смертности (то есть гибели плода или новорожденного) для женщин, заразившихся коронавирусом, будучи беременными. Он составил 22,6 на 1000 родов, в сравнении с 5,6 на 1000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом.