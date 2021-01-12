Как влияет на производительность употребление каннабиса после работы
В США ученые выясняли, как употребление каннабиса в разное время суток влияет на производительность людей на работе. Оказалось, если курить после смены, на следующий день это никак не повлияет на выполнение профессиональных задач и отношение к коллегам.
Противоположный эффект имеет алкоголь. Похмелье действительно сказывается на эффективности сотрудников, пишет Science Alert.
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Как каннабис влияет на производительность
Результаты исследования разрушают стереотип о том, что люди, употребляющие каннабис – в целом ленивые и немотивированные люди. Дела в офисе и на производстве шли не так хорошо только у тех добровольцев, которые курили каннабис до и во время работы.
У них падала концентрация внимания, уменьшалась способность решать проблемы и работать в команде. Участники исследования были контрпродуктивными: погружались в мечты и тратили слишком много времени на выполнение своих обязанностей.
По словам ученых, если употребление каннабиса после работы не влияет ни на один показатель производительности, работодателям следует пересмотреть свою политику в отношении наркотиков.
Курение каннабиса помогает людям расслабиться, а это значит, что этот процесс может стать "прекрасным успокоительным после напряженного рабочего дня".
Ранее команда психологов провела исследование, чтобы опровергнуть расхожее мнение о том, что курение каннабиса вызывает преимущественно паранойю. Результат эксперимента показал, что марихуана, наоборот, расслабляет.
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