В Минздраве объяснили, что бытовая или сезонная аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще, в частности, от COVID-19.

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Люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут вакцинироваться даже в период обострения болезни, – добавили в пресс-службе Минздрава.

Тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, встречается крайне редко.

Она может проявиться в первые секунды или минуты после прививки. Именно поэтому вас просят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае серьезной аллергической реакции (анафилактического шока) вам предоставили своевременную и правильную медицинскую помощь,

– заявили в Минздраве.

Если пациент знает, на что именно у него возникает аллергическая реакция, он может ознакомиться с составом вакцины в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, на сайте "Вакцинация от COVID-19" или спросить об этом у медработников, которые проводят вакцинацию.

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 11 мая в Украине в течение суток в стране зафиксировали 2298 новых больных, из них 89 детей и 34 медработника.

На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 1084 человека с установленным диагнозом COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 119 пациентов умерли, а 8617 – выздоровели.

С начала пандемии в Украине:

Выявили – 2 124 535 больных;

Выздоровели – 1 777 370 инфицированных;

Умерли – 46 631 пациент;



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала