Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Магнитные бури не влияют на здоровье людей, но могут создать много проблем и неудобств. Единственные, кому они могут навредить – это пилоты и космонавты.

Вообще ни одно небесное тело не может повлиять на ваше самочувствие (и Луна тоже), если это не астероид, который упал вам на голову.

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Почему возникают магнитные бури

Иногда магнитная активность внутри Солнца вызывает сильные солнечные бури. Во время них солнечный ветер становится намного сильнее, возникают взрывы, или солнечные вспышки. Они посылают тонны энергии, проносящиеся в пространстве со скоростью света, иногда это сопровождается огромными солнечными извержениями – выбросами корональной массы. Под действием выбросов и вспышек возникает магнитная буря – это период быстрого изменения магнитного поля Земли. Он может длиться от нескольких часов до суток.

На что действительно влияют магнитные бури

Магнитные бури напрямую не влияют на здоровье человека, так как атмосфера и магнитное поле Земли защищают людей на поверхности планеты от любых опасностей, которые могут создать солнечные вспышки. Однако пилоты, работающие на большой высоте, и космонавты могут подвергаться большему воздействию радиации во время магнитных бурь.

Но опасность связана с радиацией, а не с самим магнитным полем. Космонавты на Международной космической станции обычно находятся в безопасности из-за низкой орбиты станции, но они подвергаются риску радиационного облучения во время выхода в открытый космос, на Луне или на Марсе, если покинут космическую станцию во время солнечных вспышек.

Быстрые изменения магнитного поля нарушают радиосвязь на больших расстояниях, ухудшают работу GPS, выводят из строя электрические трансформаторы и электростанции. Из-за накопления и разряда статических электрических зарядов во время магнитных бурь может быть повреждена спутниковая электроника. Также магнитные бури влияют на ионосферу – ионизированную часть верхних слоев атмосферы Земли: расширение ионосферы может увеличить сопротивление спутников и усложнить коррекцию орбит.