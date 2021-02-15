Некоторые ученые считали, что причина легкого и бессимптомного течения в перекрестном иммунитете, который обеспечивают антитела к сезонному коронавирусу. Увы, но это не так –новое исследование опровергает эту гипотезу.

Перекрестно-реактивные антитела

В ходе нового исследования ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) проанализировали сотни образцов крови, взятых к пандемии.

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Более чем в 20% образцов исследователи обнаружили перекрестно-реактивные антитела к сезонному коронавирусу (CoV), которые потенциально могли связывать с SARS-Cov-2. У части доноров в этой выборке впоследствии подтвердился COVID-19.

Простуда и коронавирус

Однако наличие перекрестного иммунитета никак не влияло на тяжесть COVID-19 – у пациентов с антителами к сезонному коронавирусу не было никаких клинических преимуществ по сравнению с другими больными. Кроме того, перекрестно-реактивные антитела не снизили риск заражения SARS-CoV-2, считают ученые.

Авторы также сравнили уровень этих антител в различных возрастных группах и обнаружили, что их уровень был примерно одинаков у детей и взрослых.

Сейчас авторы исследования намерены сосредоточиться на изучении клеточного иммунитета к коронавирусу (В-клетки и Т-клетки), которые могут снизить риск заражения и осложнений. Возможно, в отличие от перекрестно-реактивных антител они могут иметь защитный эффект.