Регулярное употребление алкоголя считается серьезным фактором риска смерти по разным причинам, начиная с несчастных случаев и заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые из Великобритании выяснили, какие риски для жизни и здоровья создают различные алкогольные напитки и связанные с ними привычки, пишет BMC.

Также на тему: Склонность к алкоголизму: нашли еще один фактор

Как происходило исследование

Ученые Университета Глазго воспользовались данными более 309 тысяч человек из Биобанка Великобритании, включив в выборку только тех, кто регулярно употребляет алкоголь. В исследование не попали люди, которые воздерживаются от спиртного или имели в прошлом тяжелые заболевания.

Целью ученых было выяснить, как различные паттерны алкогольного поведения влияют на риск смерти, травм, а также возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и цирроза печени.

Влияние разного алкоголя на здоровье

В "группе риска" оказались любители крепких спиртных напитков: вероятность смертности и развития всех патологий у них оказалась выше по сравнению с теми, кто пьет белое или красное вино.

Так, относительный риск смерти от всех причин при регулярном употреблении виски или водки был выше на 25%, возникновения сердечно-сосудистых заболеваний – на 31%, цирроза печени – на 48%. Риски для жизни и здоровья были выявлены и у поклонников пива и сидра.

Кроме того, ученые подтвердили очевидный вред употребления алкоголя без пищи: люди, которые пренебрегали закуской, на 10% чаще имеют проблемы со здоровьем. Исследование показало также, что пить часто и понемногу лучше, чем употреблять сразу много алкоголя.

Люди, которые выпивают один-два раза в неделю, имели более высокий риск смертности (на 9%) и сердечно-сосудистых заболеваний (на 14%) по сравнению с теми, кто предпочитает умеренные дозы спиртного три-четыре раза в неделю. В то же время у любителей напиться ожидаемо выявлена самая высокая вероятность развития цирроза печени.