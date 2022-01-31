Новое исследование влияния сна и спорта

Ученые из Швеции и Норвегии решили выяснить, может ли хроническое недосыпание еще больше увеличивать нагрузку на сердце, если человек при этом активно занимается спортом.

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Более высокие уровни тропонина в крови после физических упражнений связаны с относительным повышенным потенциальным риском сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле неизвестно, какой механизм, но в то же время мы знаем, что сердечно-сосудистое здоровье зависит от образа жизни. Поэтому мы подумали, что было бы важно исследовать, может ли ограничение сна влиять на высвобождение тропонина во время упражнений,

– отметили ученые.

Участники этого исследования интенсивно занимались спортом как после нормального сна, так и после трех ночей сокращенного сна – 8,5 и 4,25 часа за ночь соответственно. В эксперименте приняли участие 16 здоровых юношей с нормальной массой тела без сердечно-сосудистых заболеваний и проблем со сном. Во время проведения эксперимента они сдавали кровь утром и вечером, а также до и после тренировок.

Лучше не заниматься, если мало спали

Исследование показало, что когда участники тренировались после короткого ночного сна, уровни биомаркера сердечного стресса тропонина увеличивались значительно сильнее, чем они выполняли упражнения, хорошо выспавшись. То есть сокращение сна при интенсивных физических упражнениях действительно может увеличивать нагрузку на сердце. Но ученые отмечают, что потребность в количестве часов ночного сна также очень индивидуальна.

Ранее исследование показало, что длительное использование препаратов для лечения высокого кровяного давления и сердечной недостаточности может способствовать поражению почек.