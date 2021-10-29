Влияние бытовой химии на женщин вредит их будущим детям

Исследование с участием представителей двух поколений людей из нескольких стран показало, что постоянное взаимодействие с химическими средствами задолго до зачатия может иметь долгосрочные последствия для здоровья ребенка.

Ученые из стран Северной Европы, Австралии и Испании проанализировали данные около 3,3 тысяч человек, родившихся с 1962 по 1998 годы, а также их матерей.

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Исследование влияния бытовой химии

У всех женщин в разные периоды жизни была работа, связанная с постоянным влиянием чистящих средств и дезинфицирующих минимум в течение полугода. В основном это были профессиональные уборщицы, также в исследование были включены сотрудницы ресторанов, медсестры, кухарки, парикмахерши и даже бальзамировщицы.

Астма у детей

Результаты показали, что у детей женщин, постоянно работавших со чистящими средствами за два года до зачатия, вероятность диагностирования бронхиальной астмы в возрасте до 10 лет на 71% выше по сравнению с населением в целом. Среди детей матерей, которые начали работать с такими средствами во время беременности или родов, этот эффект не обнаружили.

Ученые не рассматривали влияние конкретных чистящих средств и химических веществ. Однако исследование 2015 года показало, что отбеливатели, очистители для стекла и освежители воздуха ухудшают симптомы астмы у профессиональных уборщиц. Это связано с влиянием содержащегося в них аммиака.

Почему моющие средства вредят детям

Авторы нового исследования предположили, что токсичные вещества могут изменить половые клетки, отвечающие за передачу генов следующему поколению. В этом случае ребенок может унаследовать набор генов, связанных с нарушением органов дыхания, даже если во время беременности матери не оказывали влияния на эти средства.

Ранее исследование показало, что после коронавируса дети могут быть потенциально подвержены повторному заражению не менее, чем взрослые.