Влияние даже незначительных коронавирусов формирует иммунитет против SARS-CoV-2: исследование

Иммунитет населения к вирусу SARS-CoV-2 имеет решающее значение для преодоления пандемии COVID-19. Команда исследователей из Цюрихского университета (UZH) обнаружила еще один компонент, который способствует иммунитету против коронавируса.

Выяснилось, что предыдущие реакции антител на различные безобидные коронавирусы могут защитить от COVID-19. Это в очередной раз показывает, что перекрестный иммунитет снижает тяжесть инфекции.

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Люди, у которых был сильный иммунный ответ на другие коронавирусы человека, также имеют некоторую защиту от инфекции SARS-CoV-2,

– заявили исследователи.

В своем исследовании ученые использовали специально разработанный анализ для определения уровней антител против четырех других человеческих коронавирусов из 825 образцов сыворотки, которые были отобраны до появления SARS-CoV-2.

Исследователи также проанализировали 389 образцов людей, инфицированных SARS-CoV-2. Объединение этих анализов с компьютерными моделями позволило команде точно предсказать, насколько хорошо антитела будут связываться с вирусами и нейтрализовать их.

Перекрестная реактивность снижает тяжесть инфекции: результаты исследования

Исследователи смогли продемонстрировать, что люди, которые заразились SARS-CoV-2, имели более низкие уровни антител против коронавирусов, которые вызывают простуду.

Кроме того, люди с высоким уровнем антител против безвредных коронавирусов с меньшей вероятностью были госпитализированы после заражения SARS-CoV-2.

Наше исследование показывает, что сильный ответ антител на коронавирусы человека увеличивает уровень антител против SARS-CoV-2. Таким образом, человек, который получил иммунитет к безвредным коронавирусам, также лучше защищен от тяжелых инфекций SARS-CoV-2,

– говорится в сообщении.

Этот тип иммунного ответа называется перекрестной реактивностью. Но еще неизвестно, работает ли она в обратном направлении. То есть еще нужно выяснить, обеспечивает ли иммунитет к SARS-CoV-2 защиту от других коронавирусов человека.