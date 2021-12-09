Группа европейских ученых из более 12 научных институтов решила проанализировать влияние препаратов, которые чаще всего назначаются больным, на состав микробиоты кишечника. Наиболее опасными оказались кардиометаболические лекарства и антибиотики.

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Что такое микробиота

Микробиота кишечника – это микроорганизмы, живущие в пищеварительной системе и выполняют ряд полезных функций и является частью нормальной флоры. Это триллионы бактерий, которые влияют на многие системы организма.

Многие знают, что, например, антибиотики негативно влияют на микробиоту, сокращая биоразнообразие бактерий. Поэтому люди становятся резистентными к этим препаратам.

Сейчас ученые добавили к антибиотикам кардиометаболические препараты как наиболее вредные для кишечника.

Что показал анализ

В целом ученые проанализировали 28 различных лекарств и их комбинаций. Оказалось, что некоторые препараты имеют более выраженное негативное влияние на микробиоту. Даже больше, чем болезни, питание и курение вместе взятые. У аспирина, например, наоборот – обнаружили положительный эффект.

Внимание! Негативное действие антибиотиков становится заметным не сразу, а со временем: несколько курсов антибиотиков за 5 лет жизни человека нарушали состав микробиоты. Накапливаясь, эти эффекты приводили к развитию устойчивости к противомикробным препаратам.

Почему это важно знать

Современный человек потребляет, пожалуй, больше всего лекарств по сравнению с другими поколениями. Нередко врачи назначают по несколько препаратов в день при той или иной болезни, а у людей с хроническими заболеваниями прием лекарств может длиться недели, месяцы и даже пожизненно.

До сих пор авторы не делают никаких выводов о новом исследовании. Лишь подчеркивают – необходимо в дальнейшем изучать конкретные лекарства, которые чаще всего назначают при диабете, ишемической болезни сердца, гипертонии и других заболеваниях.

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Интересно, что в более ранних работах ученые показывали, что дисбаланс микробиоты может приводить к развитию ревматоидного артрита, инсульта, слабости мышц, нарушения работы мозга, деменции и многих других заболеваний.