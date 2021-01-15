Новое исследование продемонстрировало, что у женщин, которые употребляли марихуану, вероятность забеременеть была ниже примерно на 40%.

Авторы нового исследования проанализировали данные о 1200 женщинах в возрасте от 18 до 40 лет, которые пытались забеременеть, пишет Human Reproduction. В прошлом у каждой участницы было от одного до двух выкидышей. За каждой из них наблюдали в течение шести месяцев, во время которых они пытались зачать ребенка.

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Как происходило исследование

В начале исследования каждая женщина предоставила данные о том, употребляла ли марихуану в течение предыдущего года. Также у участниц дважды определяли содержание действующих веществ марихуаны в моче – в начале наблюдения и через шесть месяцев (или после зачатия). Марихуану употребляли 62 женщины (5%). 18 из них пытались скрыть, но анализ мочи не позволил им сделать этого.

Влияние марихуаны на репродуктивную функцию женщин

Расчет показал, что у женщин из этой группы вероятность забеременеть в течение одного менструального цикла была ниже на 41%. К концу исследования смогли забеременеть 42% женщин, которые употребляли и 66% не употребляли марихуану.

Ученые отмечают, что в этом исследовании мало женщин употребляли марихуану. Кроме того, у каждой из них в анамнезе были выкидыши. Эти факторы могут сделать научную работу менее точной. Чтобы понять, справедливы ли ее выводы для всех женщин, результаты нужно проверить в большем исследовании.

Другие рекомендации касательно марихуаны

Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует женщинам, которые беременны или хотят зачать ребенка, отказаться от употребления марихуаны. В то же время исследования показывают, что все больше женщин курит ее в этот период.

Исследования на животных установило, что марихуана может влиять на внутреннюю оболочку матки, снижая вероятность успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Известно, что у обезьян она может помешать овуляции.