Влияние пандемии: в мире ежеминутно умирают 11 человек от голода

Из-за пандемии COVID-19 количество таких кризисных явлений выросло в 6 раз за прошлый год. Ежеминутно в мире из-за голода умирают около 11 человек.

Количество смертей от голода превышает количество смертей от вируса

Согласно отчету "Вирус голода умножается" от организации по борьбе с бедностью Oxfam, сегодня количество смертей от голода в мире превышает число смертей от коронавируса.

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В частности, кризис, вызванный пандемией, привел к росту цен на пищевые продукты в мире на 40%, что также пагубно повлияло на ситуацию с голодом.

Богатые страны должны помочь решить проблему

Представитель Oxfam отметил, что военные расходы в мире увеличились на 51 миллион долларов, несмотря на то, что эта сумма в шесть раз превышает сумму, которая необходима ООН для борьбы с голодом.

Oxfam, со своей стороны, призывает правительства стран к сотрудничеству для решения глобальной проблемы.

К слову, в ООН сообщили, что в результате коронавируса с начала пандемии умерли более 4 миллионов людей по всему миру. Если разрешить вирусу распространяться, то под угрозой еще миллионы людей.

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