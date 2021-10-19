О таких неутешительных прогрозах рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Он связывает такие цифры с длинными выходными для украинцев.

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"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20 500 случаев, что будет также новым абсолютным рекордом", – отметил он.

Частично это связано с тем, что было влияние выходных,

– пояснил Ганиченко.

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Источник: Минздрав