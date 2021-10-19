О таких неутешительных прогрозах рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Он связывает такие цифры с длинными выходными для украинцев.
Внимание Украина на 2 месте в Европе по количеству смертей: абсолютные рекорды за все время пандемии
"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20 500 случаев, что будет также новым абсолютным рекордом", – отметил он.
Частично это связано с тем, что было влияние выходных,
– пояснил Ганиченко.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
Коронавирус в Украине: главное
Источник: Минздрав
- За сутки 18 октября в Украине зафиксировали рекорд по количеству смертей в сутки. Так, из-за осложнений от коронавируса умерли 538 человек. Это самое большое количество за все время пандемии, предыдущий максимум был 481 летальный случай в сутки.
- Также на протяжении минувших суток коронавирусом заболели 15 579 человек. В больницы были госпитализированы 2852 человек. В то же время выздоровело значительно больше, чем за предыдущие сутки – 7776 человек. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 660 273 случая коронавируса. По состоянию на 19 октября выздоровели – 2 337 194 человек. В то же время жертвами коронавируса стали 61 348 жителей страны.