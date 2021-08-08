Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он подчеркнул, что эффективность сокращения интервалов подтвердили в ряде научных исследований.

Внимание В Минздраве рассказали, когда стоит вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19

Сейчас в Украине используется промежуток в 28 дней. Рекомендуют сократить этот период между введением доз вакцины до 14 дней.

При этом Кузин подчеркнул, что, например, последние исследования вакцины CoronaVac во многих странах проводились с интервалом в 14 дней.

Игорь Кузин – главный санврач "Конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендовано сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально".

В частности, как он добавил, для CoronaVac, по последним данным исследований, эффективность составляет 83%. Это именно при 14-дневном интервале.

Интервалы между прививками

Ранее в Минздраве отмечали, что прививку второй дозой вакцины желательно делать в такие сроки:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 – 28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней;

Oxford/AstraZeneca – 12 недель.

Вакцинироваться раньше или позже рекомендовали только в случае крайней необходимости.