Кроме того, исследователи заявили, что напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной способен обеспечить даже лучшую защиту, чем вакцинация через укол.
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Ученые уже протестировали вакцину
Ученые проводили исследования на животных и обнародовали результаты в Proceedings of the National Academy of Sciences: полученный иммунный ответ от вакцины был в 10 раз сильнее, чем при вводе в мышцу руки с помощью иглы.
В чем секрет изобретения
Он отличается от обычных пластырей в аптеке наличием на полимерной основе напечатанных на 3D-принтере игл, длины которых хватает только для того, чтобы дотянуться до кожи и доставить вещество.
Такой способ вакцинации может действительно улучшить темпы глобальной кампании по иммунизации населения против коронавируса.
73% всех доз ввели только в 10 странах мира
Источник: ВОЗ
Ранее в ВОЗ сообщили, что около 50 стран мира до конца сентября не смогут привить от коронавируса и более 10% населения прививками от коронавируса.
Низкие темпы вакцинации наблюдаются преимущественно в бедных странах.