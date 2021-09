Кроме того, исследователи заявили, что напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной способен обеспечить даже лучшую защиту, чем вакцинация через укол.

К теме Витамин Д или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Ученые уже протестировали вакцину

Ученые проводили исследования на животных и обнародовали результаты в Proceedings of the National Academy of Sciences: полученный иммунный ответ от вакцины был в 10 раз сильнее, чем при вводе в мышцу руки с помощью иглы.

В чем секрет изобретения

Он отличается от обычных пластырей в аптеке наличием на полимерной основе напечатанных на 3D-принтере игл, длины которых хватает только для того, чтобы дотянуться до кожи и доставить вещество.

Такой способ вакцинации может действительно улучшить темпы глобальной кампании по иммунизации населения против коронавируса.

73% всех доз ввели только в 10 странах мира

Источник: ВОЗ

Ранее в ВОЗ сообщили, что около 50 стран мира до конца сентября не смогут привить от коронавируса и более 10% населения прививками от коронавируса.

Низкие темпы вакцинации наблюдаются преимущественно в бедных странах.